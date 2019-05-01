"شانيل" تُبدع في تصميم "بريمير" أول ساعة مبتكرة بشكل حصري للنساء

في العام 1987، أبدعت شانيل CHANEL ساعة Première؛ أول ساعة مبتكرة بشكل حصري للنساء. وقد استوحي تصميمها من الشكل المثمن لكل من سدادة قارورة عطر N°5 وساحة فاندوم. وتمثل ساعة Première رمزًا لدار شانيل منذ 30 عامًا. وفي العام 2019 ، تتوسع مجموعة Première بإصدار جديد من الذهب الأصفر مع سوار مطاطي أسود بلمسة مخملية، بالإضافة إلى مجموعة بارزة وإصدار جديد من ساعة Première Rock باللون الأسود الداكن. قد يهمك أيضـــــــًا ندفات الثلج وكابينات التليفريك تلهم أكسسوارات شانيل لخريف 2019 تعرف على أحدث أنواع الساعات بتصاميم ناعمة وفاخرة

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