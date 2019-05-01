علماء يكتشفون مفاجأة: الجمبري يحتوي على مادة الكوكايين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

عثر عدد من الباحثين على مادة الكوكايين المخدرة في الجمبري الموجود في مجموعة من الأنهار بمقاطعة سوفولك شرق إنجلترا، وذلك أثناء إجرائهم اختبارات للمواد الكيميائية بهذه الأنهار.

واختبر باحثون من جامعة كينغز كوليدج بلندن، بالتعاون مع جامعة سوفولك، باختبار 15 موقعاً مختلفاً في 5 أنهار بمقاطعة سوفولك، بحسب ما نقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن "بي بي سي" البريطانية.

وقال الباحثون في تقريرهم إنه تم العثور على الكوكايين في جميع العينات التي تم اختبارها، كما تم العثور أيضا على آثار أنواع أخرى من المواد المخدرة، مثل الكيتامين، كما عثروا على كميات من المبيدات والأدوية المحظورة.

Advertisements

وأشار الباحثون إلى أن هذه الاكتشافات كانت "مفاجأة كبيرة" بالنسبة لهم.

وقال الدكتور ليون بارون، من جامعة كينغز كوليدج: "إن وجود مثل هذه المواد المخدرة والمبيدات كان مفاجأة بالنسبة لنا. كنا نتوقع أن نرى هذه الأشياء في المناطق الحضرية مثل لندن، ولكن ليس في المقاطعات الصغيرة مثل سوفولك".

وقال البروفسور نيك بوري، من جامعة سوفولك: "ما زلنا في حاجة لمزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا الكوكايين منتشرا فقط في الجمبري الموجود في سوفولك أم على نطاق أوسع في المملكة المتحدة وخارجها".

وأضاف: "لقد جذبت قضية الصحة البيئية الكثير من الاهتمام في الوقت الأخير بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث الناتج عن تراكم النفايات البلاستيكية، ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائي غير المرئي (مثل المخدرات) على البيئة وصحة الحيوانات والكائنات المائية يحتاج إلى مزيد من البحث والاهتمام في المملكة المتحدة".