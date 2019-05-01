فقدت 63 كيلو من وزنها دون دايت أو جراحة.. ماذا فعلت؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي نجحت كارلي جاي، من سيدني، في فقدان 63 كيلوجرام من وزنها خلال عامين فقط دون إجراء جراحة أو اتباع حمية غذائية أو مساعدة مدرب رياضي أو طبيب تغذية. مزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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