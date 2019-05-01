لكل إصبع معنى.. اعرف شخصيتك من مكان الخاتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

تحمل وضعية الخواتم بأصابع اليد رسائل ودلالات كثيرة، تعبر عن المكنون النفسي للفرد، وصفات وخبايا الشخصية، كل هذا بعيدا عن الرسائل التي تخفيها طريقة انتقاء واختيار الإكسسوارات بشكل عام، كالمدلول الذي يعنيه ارتداء الخاتم في "الخنصر" الموجود باليد اليسرى، والذي يشير إلى الزواج أو الارتباط العاطفي، يفسر كل هذه الرسائل الدكتور أحمد فوزي الاستشاري النفسي في تصريحه لـ"الخليج 365":

- ارتداء الخاتم في السبابة

يرسل رسالة بأن صاحبه قائد عظيم يستحق منصبا يتلاءم مع قوة شخصيته، محبا للمواجهات وقادرا على تحمل مسؤولية المواقف، لذلك كان يرتديه الملوك قديما في هذا المكان، فقد كان يزيد لديهم حب القيادة وخوض المعارك.

- الخاتم في الإصبع الأوسط

يعني شعور الفرد بالوحدة، والرغبة في تكوين دائرة اجتماعية أكثر اتساعا، ولكن رغم ذلك توحي برسالة أن صاحبه يتسم بقدرة في تحقيق التوازن الحياتي ببعض الأمور، لذلك ينصح دائما من يعانون من عدم التوازن في الحياة، بارتداء الخاتم في الإصبع الأوسط، حيث يبعث التوازن، ويعين الفرد على وحدته.

- الخاتم في الخنصر لدى المرأة

يدل على قدرتها في التحكم بعاطفتها ولكن ليس بالمستوى الذي يتمتع به الرجل، فهي أكثر تقديرا لمشاعر الآخرين، ولكن عادة تفضل البقاء بعيدا حتى لا تجرح أحدا بقول ما أو تصرف تراه أحمق.

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- ارتداء الخاتم في الإبهام لدى المرأة

يشير إلى قوة الإرادة والقدرة على تحمل المسؤولية، كما أنه يمنحها الشجاعة ويدل على عنادها وإصرارها على تحقيق ما تريد، بعكس الرجل الذي يتحلى بالشجاعة وقوة الإرادة في حال ارتدائه الخاتم بهذا الإصبع، لكنه ليس بالمستوى الذي تكون عليه المرأة، فهو في الغالب شجاع وقادر على تحمل المسؤولية، وشعوره بفرضيتها عليه يجعله أحيانا يتخلى عنها، وهنا يكمن الفرق بين الجنسين

- الخاتم في بنصر اليد اليسرى

على أن صاحبه إما متزوجا أو على وشك الزواج، حيث يعرف منذ القدم أن البنصر مخصص لخواتم الزواج، لكونه يضم الوريد الذي يتصل بالقلب، لذلك اختير ليكون خاتم الزفاف أقرب للقلب من غيره من الخواتم والإكسسوارات، ومن ثم يصبح ارتداء الخاتم بهذا الإصبع رسالة صريحة تعبر عن الحالة الاجتماعية لصاحبه، ويشترك المرأة والرجل في ذلك، ولكن يظل الفارق الوحيد أن يمنح الآخرين بالنسبة للمرأة، شعورا بأنها جذابة وذات شخصية قوية، بخلاف أنها جميلة الطباع وإلا لم تكن استطاعت أن تتزوج، أما ما يمنحه للآخرين من شعور نحو الرجل، بأنه ذو حظا وفيرا لكونه استطاع اجتياز هذه الخطوة، كما يعطي مؤشرا لكونه صاحب شخصية جريئة وتتسم بالإصرار.

- وضع الخاتم في بنصر اليد اليمنى

يرسل للآخرين أن صاحبه دائما ما يشعر بالتفاؤل والسعادة، وهو في الحقيقة يفعل ذلك، حيث يمنح الفرد شعورًا بالسعادة والراحة والهدوء، كما أنه يقلل من فرص إصابته بالأمراض النفسية، بعكس الآخرين الذين لا يفضلون ارتداء الخاتم بهذا الإصبع.

- الخاتم بخنصر اليد اليمنى

فهي تتعلق بالعلاقات المختلفة لا سيما العلاقة مع الشريك، حيث يؤشر بحسن العلاقة العاطفية أو الزوجية، ويوحي باستقرار علاقات الزمالة في العمل، وتوطد علاقات الصداقة، ويعمل الخاتم بهذا المكان على زيادة رغبة الإنسان في تبني الأفكار الإيجابية.