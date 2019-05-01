بالصور| أزياء محتشمة تناسب رمضان بأسبوع الموضة العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

ضمَّ أسبوع الموضة العربي عرض مجموعة من الإطلالات العصرية المحتشمة التي تناسب الأجواء الرمضانية، بمشاركة نخبة من المصممين المتألقين الذين استعرضوا تصاميمهم الجديدة بروح عصرية، ويمكنكِ أن تستعيني بها لإطلالاتك خلال الشهر الكريم.

وتصدر اللون الأسود الأزياء بشكل عام في بيوت الأزياء "بلومارين" و" واي إل واي" خصوصًا مع الأزياء المحتشمة لتبرز جمالك في العطلات الليلة، بينما اللون الوردي ظهر في عدة إطلالات تناسب النزهات النهارية المناسبة لرمضان.

وتألقت مصممة الأزياء ياران بن شاكر الإمارتية في العديد من الفساتين المحتشمة باللون الوردي والباستيل، وكذلك اللون البيج الترابي وبدلة نسائية حمراء، وجامبسوت وردي.

بينما حزت الألوان الفسفورية على العديد من الاهتمام من الكثير من مصممي الأزياء مثل صوفيا نوبيس، كاللون الأصفر والبرتقالي لتعكس حسًا عاليًا ومتقنًا بالإبداع والأناقة، وشارك المصمم التركي محمد كوركماز باللون الأوف وايت والأبيض في التصاميم الطويلة الساحرة.

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واعتمدت صوفيا نوبيس في الأزياء المحتشمة التي تناسب الأجواء الرمضانية، قصات الأكمام الطويلة والفساتين الواسعة الطويلة، بينما ظهرت على مجموعتها الجديدة بعنوان "عربية" لموسم ربيع وصيف 2019، إذ حرصت على إدخال التراث العربي باستخدام اللغة والحروف العربية في التصاميم، للمصممة هبة يونس.

مزجت " أرشيز" المصممة الإماراتية مجموعتين هما الأفضل في أسبوع الموضة الطابع العصري والكلاسيكي، إحداهما تصميمات رمضانية لما قبل موسم ربيع وصيف 2020 بعنوان "إنتو ذا ستاري نايت"، والأخرى حملت عنوان "بِربليكسد".

وحملت تصاميمها رسومات بخط يدها للنجوم والخطوط تميزت بدرجات ألوان الباستيل الناعمة، لتعكس جمال ورقي المرأة العربية، ورسائل مشجعة لحقوق المرأة.

والأقمشة التي ظهرت في أسبوع الموضة العربي الشفيون والستينية الذي يناسب العطلات النهارية ويناسب درجات الحرارة المرتفعة، وبينما الحرير والشكل التايجر كان الأفضل للمصممة صوفيا نوبيس في البلوزة بينما الجيب كانت باللون الأسود الجاذب وهذه الإطلالة تناسب النزهات الليلة.