صور بلوجر محجبات بالجاكيت الخريفي.. من نسقته بشكل أفضل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 04:38 مساءً - الخريف بدأ يطرق الأبواب، ومعه بدأت البلوجر المحجبات بارتداء الجاكيت الخريفي، الذي لا غنى عنه في دولاب أي فتاة، كما يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ، مع باقي القطع لديك، لتطلي به كل مرة بشكل مختلف.

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