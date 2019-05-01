انت الان تتابع تفاصيل خبر بوتين يسهّل منح الجنسية الروسية لمواطني 5 دول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 03:51 مساءً - وقّع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مرسوماً يسهل الحصول على الجنسية الروسية لفئات محددة من مواطني ​سوريا​ و​أوكرانيا​ و​العراق​ و​اليمن​ و​أفغانستان​.

ويتيح الجواز الروسي لحامليه دخول 117 دولة في العالم دون فيزا، إلا أن دخول سوريا يتطلب الفيزا.

ويأتي هذا الإجراء من روسيا في ظل استمرار مشاركتها في دعم النظام السوري في قتال المعارضة في البلاد، ومشاركتها في قصف المدنيين السوريين في العديد من المحافظات، وهو ما أدى إلى قتل الآلاف وتشريد الملايين.

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كما أن الدول الأخرى المشمولة بالتسهيلات مثل اليمن والعراق وأفغانستان عانت ولا تزال تعاني من صراعات وحروب على مدى سنوات.

ويتضمن المرسوم منح الجنسية الروسية- وفق ما أعلن المكتب الصحفي لـ"الكرملين"، اليوم الأربعاء- مواطني سوريا والعراق واليمن وأفغانستان المولودين على أراضي جمهورية روسيا الاشتراكية السوفييتية، الذين كانوا يحملون سابقاً الجنسية السوفييتية وأطفالهم، ومن بينهم أطفالهم بالتبني، وأزواجهم وآباءهم.

ويمنح الحق لفئات معينة من المواطنين الأوكرانيين بتبسيط إجراءات حصولهم على الجنسية الروسية؛ إذ ينال هذا الحق مواطنو أوكرانيا الذين لا يحملون جنسية (مواطنية) دولة أخرى، الذين ولدوا ويقيمون بشكل دائم في أراضي جمهورية القرم وسيفاستوبول، الذين غادروا هذه الأراضي قبل 18 مارس 2014، وكذلك أطفالهم، ومن بينهم أطفالهم بالتبني، وزوجاتهم وآباؤهم.

وتمنح الجنسية الروسية كذلك، وفقاً للمرسوم، للأشخاص عديمي الجنسية، الذين ولدوا ويقيمون بشكل دائم في أراضي جمهورية القرم وسيفاستوبول، الذين غادروا هذه الأراضي قبل 18 مارس 2014، وكذلك لأطفالهم، ومن بينهم أطفالهم بالتبني، وزوجاتهم وآبائهم، وكذلك جميع مواطني أوكرانيا.