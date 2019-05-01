الصيام في رمضان أمر سهل أعتدنا عليه من الصغر، ولكن هناك عادات نقوم بها طوال أيام السنة تصعب علينا أيامه، ومن ضمنها، شرب السجائر فمن أعتاد عليها يضيق خلقه، ويصعب التعامل معه، وهذا ما تعانيه المرأة مع زوجها وخاصة في أول أيام من الشهر الكريم، وأوضح هاني محمد، الاستشاري الاسري لـ "هُن" أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من جانب الزوجة وأخرى من جانب الزوج لتجنب تلك المشاكل كالتالي: Advertisements ناحية الزوج المدخن: عود نفسك على التقليل من شرب السجائر وخاصة عند الاستيقاظ قبل قدوم الشهر بأسبوعين على الأقل. يمكن استغلال رمضان للاستعداد لتجنب التدخين والتخلص من تلك العادة المدمرة للصحة. التركيز في العمل والمهام اليومية وعدم التفكير في احتياجك للسيجارة. الاشتراك في الدورات الرمضانية لتضييع الوقت. ناحية الزوجة: تجنبي المناقشة مع الزوج خلال الصيام، وذلك حتى لا يفقد أعصابه. تهيئة الجو في المنزل من بعد رجوع الزوج، وذلك بجعل المنزل هادئ لا يوجد به ضوضاء. ترك الزوج لينام عند تجهيز وجبة الإفطار، حتى لا تثيره رائحة الطعام. الحرص على وجود النعناع في جميع وجبتي الإفطار والسحور، لمساعدته على الابتعاد عن التدخين، وتقليل الشعور بالحاجة لها. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لتجنب المشاكل.. كيف تتعاملين مع زوجك المدخن في رمضان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.