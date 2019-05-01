انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات ترحّل وافداً بسبب نصف دولار! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 02:47 مساءً - أقدمت السلطات الإماراتية على ترحيل وافدٍ بنغالي زوَّر إيصالاً بهدف تفادي دفع مبلغ قدره درهمان، أي نصف دولار تقريباً، هو ثمن تذكرة وقوف السيارة في الأماكن المخصصة للمواقف المدفوعة الثمن في دبي.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية، قضى القضاء الإماراتي بسجن الوافد البنغالي ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وترحيله من البلاد، يوم الخميس الماضي.

وتعود القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما زوَّر الرجل البنغالي، البالغ من العمر 44 عاماً، تاريخ تذكرة منتهية الصلاحية لتجنب دفع رسوم وقوف السيارة.

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وقال مفتش في منطقة وقوف السيارات مدفوعة الأجر خلال تحقيق النيابة العامة، إنه اتصل بالشرطة عندما رأى التذكرة المزورة موضوعة على سيارة المدعى عليه.

وبحسب موقع "إرم نيوز"، قال المفتش الإماراتي (49 عاماً): "بدا واضحاً تزوير التذكرة، فعند التحقق منها تبين أن عليها رمزاً لمنطقة مختلفة، كانت تذكرة 2 درهم منتهية الصلاحية وقام بتغيير التاريخ".

وأنكر المتهم أمام المحكمة تهمة تزوير وثيقة رسمية، إلا أن محكمة دبي الابتدائية أصدرت قرارها بترحيله.