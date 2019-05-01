استشاري ينصح الأمهات: يجب ترطيب عين أطفالك في الصيف لحمايتها من الجفاف

قال الدكتور عاصم زهران، استشاري ضعف الإبصار والمياه البيضاء، إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف تؤثر على كثير من الأشخاص ممن يعانون من جفاف العين، مشيرًا إلى ضرورة ترطيب العين بشكل دائم.

وأضاف "زهران"، خلال لقاءه أحمد خيري ومها بهنسي، مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أن مرض جفاف العين أصبح منتشرًا، مشيرًا إلى ضرورة ملاحظة الأم لعين أطفالها خلال النوم، وإن وجدتها مفتوحة بشكل نسبي، يجب أن تضع لهم "جيل" مرطب يوميًا عند النوم، حتى تتفادى إحمرار العينين فور استيقاظهم.

وأشار الاستشاري إلى ضرورة تفادي حك العين بشكل مستمر، موضحًا أنه يعد أحد الأسباب المؤدية للقرنية المخروطية.

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