مايا مرسى تهنئ عمال مصر بعيدهم: الأوطان تبنى بسواعدكم

هنأت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجميع عضوات وأعضاء المجلس، عاملات وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اليوم الأربعاء، والذي يوافق 1 من مايو من كل عام.

كما حيت مايا مرسي، بتقدير واعتزاز كل عاملة وعامل مصري في جميع أنحاء الجمهورية على الجهود المتميزة التي يبذلونها وإسهاماتهم في شتى مجالات الإنتاج من أجل نهضة ورفعة مصرنا الحبيبة، مؤكدة أن الأوطان تبنى بسواعد وبجهد عاملاتها وعمالها الشرفاء المخلصين في عملهم المؤمنين بأهمية الدور الذي يقومون به، من أجل غد أفضل لنا ولأبنائنا.

وأكدت رئيسة المجلس، على الدور العظيم والهام الذي تقوم به المرأة العاملة في جميع قطاعات الإنتاج، تلك المرأة المكافحة المضحية صاحبة العزيمة القوية، تلك المرأة العاشقة لتراب هذا الوطن، التي تؤدى عملها بتفاني وحب لتعود مرة أخرى إلى منزلها وتٌكمل مسيرة عطائها في بناء أسرة قوية مترابطة مخلصة لوطنها.

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