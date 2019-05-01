7 أغذية تمد الجسم بالطاقة أثناء العمل.. تعرف عليهم

أكدت الدكتورة طيبة فاروسي، خبيرة التغذية، أن الأشخاص الذين يعانون من الوهن والضعف العام دائمًا ما يتبعون أنظمة غذائية غير صحية خاصة في أوقات العمل، لافتة إلى أن الصحة النفسية عليها عامل كبير في الشعور بالهبوط والخمول أثناء العمل.

وأضافت "فاروسي"، خلال لقاء لها ببرنامج "يوم جديد" المذاع على قناة "الغد"، أن هناك خطورة عند تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين صباحًا، على أن يتم استبدالها بكوب كبير من الماء الفاتر الذي ينشط الدورة الدموية ويطرد السموم من الجسم، موضحة أنه في وقت الظهيرة يجب الابتعاد عن المأكولات الدسمة التي تحتاج إلى وقت طويل في هضم موادها الدهنية المعقدة.

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وأوضحت خبيرة التغذية أن "معهد التغذية التكاملية بنيويورك"، أن هناك 7 أغذية تمد الجسم بالطاقة وتكسبه الصحة وهي: "المكسرات، والبيض، الفواكة التي تحتوي على فيتامين c، السبانخ، المشروم، أسماك السلامون، الشوفان"، مشيرة إلى أن أخذ قسط من الراحة خلال ساعات العمل يعيد النشاط للجسم مجددًا.

وتابعت "فاروسي" أن الوجبات السريعة ضارة جدًا بالجسم نظرًا لصعوبة هضم الدهون المشبعة بمكوناتها، موضحة أن وجبة الإفطار التي تحتوي على الخبز الأسمر واللبن والجبن تعطى الجسم الطاقة التي يحتاجها على مدار اليوم.

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