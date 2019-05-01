بالصور| mule shoes موضة أحذية صيف 2019

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الموضة هي أكثر ما تبحث عنه الفتيات وذلك لمواكبة الأناقة الموسمية، ومن ضمن الأشياء التي تبحث عنها هي موضة الحذاء، وجاءت mule shoes موضة صيف 2019، وهي عبارة عن أحذية تغطي جزء كبير من مقدمة القدم، وأحيانا تكون مغلقة، وتتميز بأشكال مختلفة ومتنوعة منها المدببة ومنها ذو الوجه العريض، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتتميز تلك الحذية بسهولة ارتدائها مع اي نوع من الملابس سواء كلاسيكية أو كاجول، والملابس الرسمية، أو فستان وبنطلون سواء قماش او جينز، أو جيبه.

كما أنها لم تقتصر على لون أو شكل محدد بل، تتميز بتنوع ألوانها بين الالوان العادية السادة كالأبيض والأسود والبني، وألوان البستيل، والاستيلات المنقوشة بالورود أو تداخل الألوان.

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وفي الوقت نفسه يتميز هذا النوع باختلاف مقاسات الكعب، وذلك لإرضاء كل الأذواق والاحتياجات، فهناك من يحب الأحذية المسطحة "فلات" وهناك من يبحث وراء الكعب العالي وآخرون يحبون المتوسط.

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