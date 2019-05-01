"بوكس رمضان" هذا العام.. من 100 لـ1500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

مع اقتراب شهر رمضان، تنتعش أسواق الهدايا من جديد بأفكار وتقاليع مختلفة، تخطف أنظار المُحبين، وتثير إعجابهم وتدفعهم لشرائها، ولعل أبرزها "بوكس رمضان".

بدأ العديد من أصحاب محال الهدايا بعرض أحدث تصميمات "بوكس رمضان"، وهو عبارة عن صندوق يحتوي على قطع شوكولاتة ملفوفة بشرائط مزينة، من أنواع فاخرة أو التقلدية، وعملات ورقية، بالإضافة إلى إكسسوارات رمضانية، وفانوس، ومصحف مطرز أو ملون وعروسه من شخصيات كرتونية شهيرة مثل بوجي وطمطم أو سبحة و"مج"وممكن إضافة باقة من الورود الطبيعية، وتبدأ الأسعار من 100 إلى 1500 جنيه، حسب المكونات، حيث يمكنك خفض كمية المحتوى أو استبدال نوع من أنواع المحتوى بتكلفة أقل.

كما حرص أصحاب المحال على صنعها بأيديهم "هاند ميد" حسب الطلب، وتعد هي الأكثر مبيعًا، بحسب ما قالته رباب رياض صاحبة أحد المحال لبيع الهدايا في منطقة الجيزة لـ"الخليج 365"، مشيرة إلى أنها تحاول أن تجذب الزبائن عن طريق الأفكار المبتكرة واللمسات الفريدة.

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وتابع: "بوكس رمضان يعتبر موضة أو عادة سنوية، ممكن أن تهديها لشريكك، أو ربما لأي شخص قريب لقلبك، ومن أحدث محتوياته لهذا الموسم، بلورة مضيئة التي تبدأ أسعارها من 250 جنيها مصريا".

وأوضحت أن الصندوق هذا العام ربما أصبح أزمة لدى الشباب خاصة المُقبلين على الزواج، بسبب غلاء أسعاره بشكله المبالغ عن العام الماضي، قائلة: "الإقبال على شراء بوكس رمضان يكاد يكون منعدم".

وعبّر أحمد سعيد أحد بائعي الهدايا بمنطقة الأزهر عن استيائه من انخفاض معدل الاقبال عن الطبيعي، قائلاً: "أنا بعاني من فصال الزبائن وفي الآخر مش بيشتروا".