هل يجب إخبار شريك الحياة بكل شيء عن ماضيك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم"

من بين الأسئلة المحيرة عند البدء في علاقة جديدة، عما إذا كان عليك إخبار شريكك الجديد عن كل ما يخص ماضيك أم لا، خاصة إذا كان الحديث عن علاقة حب سابقة، وقد تجد في ذلك بعض الحرج؛ لأن الكثير من الرجال تحديدا لا يحبون أن تتحدث شريكتهم معهم عن علاقة سابقة، حتى إذا كانت في إطار الخطوبة أو الزواج.

قالت مجلة "Bustle" الأمريكية، أن هناك 7 أشياء من الماضي يجب عليك إخبارها لشريكك و3 أشياء لا ينبغي أن تتحدث عنها.

الأشياء التي يجب إخباره بها:

1- صحتك الحالية: يجب عليك أن تخبر شريكك بحالتك الصحية بأمانة، وخاصة تلك التي لها علاقة بالإنجاب مثلا، أو في حال كنت مصابا بمرض معدِ، أو حتى الأمراض التي تضعفك.

2- إذا كنت قد خدعت أو خنت شريكك السابق بأي صورة: سيكون من الأفضل أن تخبره بهذا الأمر قبل أن يعرف عنك من شخص آخر غيرك، لذا تحدث معه؛ لأن ذلك يعزز ثقته بك على عكس ما تظن.

3-حالتك المادية: الحديث بصراحة وصدق عن حالتك المادية السابقة أو الحالية ليس خيارا، إذا كنت تريد علاقة صحية وحقيقية.

4- الأحداث المأساوية في حياتك: على الرغم من أن معظم الناس لا يميلون إلى الحديث عن أحداث قاسية مرت بحياتهم، لكنك في حاجة إلى مشاركتها مع من تحب فيدعمك ويشعرك بالاطمئنان، خاصة إذا كانت لا تزال تؤرقك.

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5- تاريخ القلق والاكتئاب: قد لا يكون من السهل أيضا الحديث عن مرض نفسي، لكن الانتفاح على شريك حياتك وإخباره عن تاريخك النفسي والعقلي سيكون له الكثير من الفوائد، فإذا كانت المشكلة قائمة سيساعدك، ويكون حافزا لك لتخطي ذلك، وإن لم يكن، سيحرص على عدم تكرار الأمر ويتفهمك أكثر.

6- لماذا انتهت علاقتك السابقة؟: رغم أن الأمر قد يكون محرجا، فإنه من خلال الحديث عن كيفية انتهاء العلاقات القديمة، يمكنكما العمل معا لتجنب ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى.

7- مشاكل تغلبت عليها: خاصة إذا كانت محرجة أو صعبة، فسيعطي الحديث عنها انطباعا بأنك قادر على مواجهة الحياة والتطوير من نفسك، وأنك استطعت المرور من خلال الصعاب وخرجت من الجانب الآخر كشخص أفضل.

أما عن الأشياء التي لا تخبره بها:

1- لا تفصح عن تفاصيل حميمية: من غير المفضل الحديث عن علاقاتك الحميمية السابقة، خلال زواجك السابق مثلا، خاصة إذا كان ذلك سيزعج شريكك، وهو كذلك في الغالبية العظمى من الأشخاص.

2- لا تتحدث عن تفاصيل حميمية تخص شريكك السابق.

3- لا تتحدث عن الأشياء التي كنت تحبها في شريكك السابق.