في سن الخمسين حافظي على بشرة شابة مثل جوليان مور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 01:38 مساءً - على الرغم من أنها تخطّت سن الخمسين، ما زالت النجمة جوليان مور تتمتع ببشرة نضرة وجمال لافت وطبيعي. فما هو السرّ وراء جمالها وصحّة بشرتها؟

في حوار لأحد المواقع العالمية، كشفت جوليان مور عن أبرز مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل التي تعتبرها أساس إطلالتها الناجحة.

زيت Extraordinary Facia Oil من L’Oréal هو المستحضر السحري الذي لا يمكن لجوليان الاستغناء عنه، وهي تستخدم معه كريم Age Perfect Cell Renewal من العلامة نفسها. وتؤكد مور أن هذين المستحضرين قادران على جعل بشرتها أكثر نضارة وتبدو كبشرة فتاة في سن العشرين!

في الليل وقبل الخلود إلى النوم تحرص جوليان على استخدام كريم العيون الذي يساعد في التخفيف من أعراض التعب التي تظهر على محيط عينيها. وهي لا تستغني عن كريم Creamy Eye Treatment من Kiehl’s الغنيّ بخلاصة الأفوكادو.

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ولأن بشرتها مليئة بالنمش، تحرص جوليان مور على تطبيق كريم واقي من أشعة الشمس بشكل يومي ومنتظم، وهي لا تختار مستحضراّ معيّناً إنما تشدّد على تركيبة تحتوي على درجة حماية عالية كالتي يقدّمها مستحضر The Broad Spectrum SPF50 UV Protecting Fluid من La Mer.

وكلمسة إشراق على ملامحها، تستخدم جوليان خافي عيوب البشرة Touche Eclat من YSL وتضعه على محيط عينيها وعلى البقع التي قد تظهر على بشرتها.

إذا كنت سيدة في الخمسين من عمركِ، استوحي من الممثلة جوليان مور مستحضرات العناية التي تعتمدها وحافظي على بشرة صحيّة ومشرقة.