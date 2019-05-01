بكرات تدليك الوجه ابتكار فعّال للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 01:38 مساءً - يثابر عالم الجمال على تقديم أحدث التقنيات والمستحضرات في مجال العناية بالبشرة، ومع تزايد المشاكل التي تهدّد نضارة البشرة وصحّتها، تزداد الاهتمامات والأبحاث للوصول إلى كل جديد في هذا المجال. ومؤخراً باتت بكرات تدليك الوجه أو ما يُسمى Roller من أكثر التقنيات المستخدمة من قبل الشابات والسيدات على حد سواء، فهي عمليّة ومفيدة وباتت في يومنا هذا تتصدّر قائمة مستحضرات العناية بالبشرة. فما هو هذا الابتكار وكيف يتفاعل مع بشرتكِ؟

1- تساعد بكرات تدليك الوجه على تحسين الدورة الدموية وتنشيط عملية تدفّق الدم وبالتالي تعزيز إنتاج الكولاجين ومنح البشرة مرونة أكبر.

2- تخفّف عملية التدليك بواسطة هذه البكرات من تشنّجات العضلات في الوجه وتجعله يبدو مرتاحاً ما يؤثر بشكل واضح وإيجابي على مكياجكِ.



3- تزيد بكرات تدليك الوجه من نعومة البشرة وتساعد في التخفيف من الخطوط الدقيقة التي تؤثر على نضارة بشرتكِ.

4- تساعد هذه البكرات في التخلّص من السموم المتراكمة على سطح البشرة بفضل تحفيزها للتصريف اللمفاوي في جميع أنحاء الوجه.

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5- تساعد في تجديد الأنسجة المتضرّرة من الحروق أو الندوب وتقلّل من أعراض التعب والإرهاق.

6- تمنع بكرات تدليك الوجه احتباس السوائل وبالتالي تقلّل من ظهور الانتفاخ تحت العينين، ويمكن وضعها في الثلاجة قبل استخدامها عند محيط العينين للحصول على نتيجة أفضل.

7- تساعد بكرات تدليك الوجه على تقليص المسام الواسعة ما يجعل البشرة تبدو ناعمة ومشرقة على الفور، بالإضافة أنها تحميها من ظهور البثور وحب الشباب.