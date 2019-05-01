5 صيحات مناكير ستكون رائجة جداً هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 01:38 مساءً - إن كنت من متتبعات موضة رسمات الأظافر وموديلات المناكير الجديدة والرائجة، فأنت أمام مجموعة رائعة من صيحات المناكير التي ستكون منتشرة جداً خلال الصيف، سنعرفك إليها في هذا المقال، لتختاري من بينها ما يعجبك.



أظافر السمكة

إنها أحدث صيحات الأظافر، وعلى رغم غرابتها إلا أنها صيحة مدهشة ومميزة، وبإمكانك تنفيذها بنفسك، من خلال تطبيق تصميم أسماك غنية بالألوان على قاعدة أظافر الجيلي الشفافة.



الأظافر النيون الأومبري

تمثل صيحة الأظافر هذه لعبة توهج عال من لوني المناكير اليوسفي والأرجواني، وهي ستضفي عليك التوهج والحيوية. يكفي أن تطلي النصف الأول من الظفر بالمناكير اليوسفي والنصف الثاني بالمناكير الأرجواني، بعدها ضعي طبقة من المناكير الشفاف لمزيد من اللمعان.



أظافر بألوان متدرجة

التدرج اللوني موضة أظافر عصرية جداً، وستكون رائجة جداً خلال هذا الصيف. ولتنفيذها، استخدمي مجموعة من المناكير بألوان من العائلة نفسها، بحيث تطبقين مناكير بلون مختلف على كل ظفر من أظافرك، وبإمكانك اختيار الألوان التي ترغبين فيها.



أظافر قوس القزح

إن موضة الأظافر هذه رائجة جداً، وقد اعتمدتها ريهانا وكيندال جينر في أحدث إطلالاتهما. ولتنفيذها، اعتمدي ألوان قوس القزح، وطبقي على كل ظفر لوناً مختلفاً، ومن بين هذه الألوان: الأخضر، الأزرق، الأصفر، الزهري والأحمر...



الأظافر البراقة

المناكير البراق ملائم جداً لفصل الصيف، وها هي الأظافر البراقة تنتشر بسرعة البرق مع قدوم هذا الفصل. يكفي أن تضعي طبقي من المناكير الشفاف، ومن ثم تقومين بوضع رقائق ذهبية براقة على منتصف الظفر، وستحصلين على أظافر مفعمة بالجمال والأنوثة.

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