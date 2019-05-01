طلبا 40 ألف يورو.. لاجئة سورية وصديقها يدعيان اختطافها لابتزاز والدها

ادعت طفلة سورية لاجئة بألمانيا، تبلغ من العمر 13 عامًا بتعرضها لعملية اختطاف غير حقيقية ومفبركة، من قبل شاب سوري يبلغ من العمر 18عامًا، حيث اختفت من منزل أهلها في العاصمة الألمانية "برلين" في أواخر شهر أبريل الماضي، وقام الثنائي بتنفيذ خطة تمثيلية لابتزاز والدها، وهو الأمر الذي تسبب في استنفار كبير من رجال الشرطة، بحسب موقع "مهاجر نيوز".

أبلغ والد الفتاة الشرطة باختفاء ابنته مساء الجمعة 26 أبريل، وأفاد بتلقيه اتصالا من مجهول يفيد بخطف ابنته وطلب فدية مالية من أجل إطلاق سراحها، يبلغ قيمتها حوالي 40ألف يورو، ليتم تشكيل فريق مكون من 280 شرطيا للبحث عن الفتاة.

نظم فريق البحث عقد دورية كاملة مستعينين بالكلاب المدربة وعشرات من عناصر الشرطة ومروحية مخصصة من أجل عملية البحث الجوي، تم العثور على الفتاة السبت بحدود الساعة الثالثة عصرا في منطقة شونبيرغ في برلين.

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تبين للشرطة بعد العثور على الفتاة برفقة صديقها، وقاما بالاعتراف بجريمتهم وأنهما قاما بتمثيل عملية الاختطاف ودبرا هذا الأمر وقاما بتصوير الفيديو من أجل ابتزاز والدها.

قامت الشرطة الألمانية بتسليم الفتاة لمكتب رعاية الشباب والأحداث "Das Jugendamt"، لكونها مازالت قاصرًا، كما قامت باعتقال الشاب والتحقيق معه، لتصدر النيابة العامة الأحد 28 أبريل أمرا بمواصلة حبسه بتهمة الابتزاز وتزوير جريمة.

ويعود سبب استنفار رجال الشرطة في برلين تجاه الحادثة إلى حادثة شبيهة تمت قبل عدة أسابيع، وهي اختفاء مراهقة ألمانية عمرها 15 عاما ما دفع رجال الشرطة للاعتقاد بوجود رابط بين الحادثتين.

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