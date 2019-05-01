مفاجأة.. الأرز يحارب السمنة في هذه الحالة

أكدت دراسة يابانية حديثة، أن تناول الأرز يمكن أن يساعد في علاج السمنة، وذلك عكس الشائع، حيث يعتقد البعض أن الأرز يعمل على زيادة الوزن.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج"، أشارت الدراسة التي شملت 136 دولة، أن تناول الأرز بـ 50 جراما للشخص في اليوم يمكن أن تحد من السمنة في العالم.

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وقالت البروفيسور توموكو إيامي، إن الباحثين لاحظوا تراجع معدل السمنة في الدول التي تعتمد على تناول الأرز بشكل رئيسي.

ويعتبر الأرز نبات قليل الدسم، وأن الحبوب الكاملة تساعد في إكساب الشخص شعورًا بالشبع، مما يحد من الإفراط في الأكل.

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