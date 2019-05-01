أكدت دراسة يابانية حديثة، أن تناول الأرز يمكن أن يساعد في علاج السمنة، وذلك عكس الشائع، حيث يعتقد البعض أن الأرز يعمل على زيادة الوزن.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج"، أشارت الدراسة التي شملت 136 دولة، أن تناول الأرز بـ 50 جراما للشخص في اليوم يمكن أن تحد من السمنة في العالم.
وقالت البروفيسور توموكو إيامي، إن الباحثين لاحظوا تراجع معدل السمنة في الدول التي تعتمد على تناول الأرز بشكل رئيسي.
ويعتبر الأرز نبات قليل الدسم، وأن الحبوب الكاملة تساعد في إكساب الشخص شعورًا بالشبع، مما يحد من الإفراط في الأكل.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. الأرز يحارب السمنة في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.