آيتن عامر تتألق بـ"لوك جديد" بالشعر الأشقر.. ومتابعون: "بوسي شلبي أوي"

تحرص دائما الفنانات على تغيير اللوك الخاص بهن من أجل مواكبة الموضة أو لتقديم دور جديد بشكل مختلف، وقامت الفنانة أيتن عامر بمفاجأة جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بلوك جديد لها حيث قامت بتغيير لون شعرها للون الأشقر الذي أبرز جمالها وأنوثتها، من إبداع مصفف الشعر هيثم دهب.

وأرفقت أيتن تعليقًا على الصورة قائلةً: "كان نفسي تشوفوا اللوك دة في المسلسل الجديد في رمضان بس هيثم دهب الكوافير وإيهاب محروس الماكيير نزلوا بالصور فقلت مبدهاش بقا، يا رب اللوك يعجبكوا، شكرًا مايا حداد الستايلست الشاطرة اللي صممت اللوك ده و شكرًا طبعا لهيثم دهب وإيهاب محروس".

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حظت الصورة بتفاعل كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، التي تجاوزت الـ207 ألف إعجاب في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى آلاف التعليقات، أبرزها:" اللون حلو عليكي بس أنتي أجمل باللون الأسود، أنتي متبطليش حلاوة، حلوة أوي ويجنن".

وشبهها العديد من المتابعين بالإعلامية بوسي شلبي لتقاربهم الشديد في الشكل بعد تغيير لون شعرها حيث قالوا:" شبه بوسي شلبي أوي، أنتي قلبتي على بوسي شلبي كدة لية، ده لوك بوسي شلبي".

يُذكر أن الفنانة أيتن رُزقت بطفلة من زوجها محمد عز العرب، وقاموا بتسميتها "أيتن"، حيث كان هذا اقتراح زوجها تعبيرا منه عن محبته الشديدة لها.

وتشارك أيتن في الماراثون الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة هلال وتجسد دور مهم ومحوري خلال الأحداث، ومسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر، ومسلسل "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز.

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