"فريدة" تطلب الطلاق: "البيست فريند" خطفت جوزي بعد محاولتها الصلح بيننا

"صديقتي خطفت زوجي مني، دخلت في حياتي بغرض الصلح بيني وبينه وفى الأخر أخذته وضبطهم في شقه مفروشة".. هكذا لخصت "فريدة.ع" 28 سنة أسبابها طلبها للطلاق من زوجها "محمود.ا" 32 عاما في دعوي الطلاق التي أقامتها بمحكمة الأسرة ببنها.

قالت "فريدة" في دعواها: "تزوجت من شاب أحببته كثيرا وكنت سعيدة معه، ومثل أي زوجين يحدث بينهما مشاكل أحيانا وتحل بسرعة، حتى حضرت صديقتي المقربة لي "البيست فريند" وتقربت مني أكثر، وبدأت تعرف معظم أسرار منزلي وتتدخل في مشاكلي مع زوجي وحلها لي، وكانت تجلس معه وتقنعه بأن يكون طويل البال معي وعرفت صديقتي مني عن زوجي ماذا يحب وماذا يكره وانا اتعامل معها دون أن أنتبه أو أفترض الخيانة".

تضيف "فريدة": "فضلت أحكيلها عن حياتي مع زوجي بكل "عبط " حتى عرفت عيوبي ومميزاتي وفى يوم من الأيام حدثت مشكلة مع زوجي وطبعا حكيت لصاحبتي عنها، وقالت أنا هصلح بينكما وطبعا لم أشك فيها وتقربت من زوجي وهي تعرف كل عيوبي وفى نفس الوقت تعرف ماذا يحب زوجي وبدأت تظهر له عيوبي حتى أصبح يكرهني وزادت المشاكل بيننا".

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وأشارت "فريدة" أنه في يوم أحست بوجود شيء خاطئ، فزوجها ليس على طبيعته معها، وبدأت الشك أنه على علاقة مع سيدة أخرى، مضيفة "اتصلت بصاحبتي واقنعتني أني ببالغ بس".

واختتمت "فريدة سرد قصتها: "بدأت أشك في زوجي وأراقبه ومشيت وراه لأعرف ما يحدث حتى دخل عماره وعرفت المكان ودخلت وراه ولم أكن أتصور أن هذه العمارة بها شقة صديقتي "البيست فريند" وقلت يمكن ستعطيه حاجه يوصلهالي وكذبت نفسي ولم أكن أعلم ولا في شك أنها ممكن تخطف زوجي حتى طلعت وضربت جرس الباب ودخلت وهي سلمت عليا ولم أجد زوجي وقلت لها في حد عندك حد فأنكرت وهي لا تعلم أني شاهدت زوجي يدخل عندها، وإذ بزوجي في حجره نومها وقال لي اعمل ايه أنتي السبب اللي سمحتيلها تتدخل في حياتنا حتى تعودت عليها، فصرخت في وجهه وقلت له أنا السبب أن حبتك وامنت لك ولها أنا السبب أني فتحت بيتي وحياتي لها وطلبت الطلاق عن طريق المحكمة".

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