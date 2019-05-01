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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت حقيبة دلو منصور غافرييل في الماضي تُعد الأكثر طلبًا في عالم الموضة، وقد وقع عشّاق الموضة في حبها بسبب شكلها الكلاسيكي والحرفية الإيطالية عالية الجودة.
ولمدة 7 سنوات ظلّت حقائب منصور جافرييل العنصر الأساسي في خزائن الملابس لأكبر محرري الأزياء نفوذًا والمشاهير، خصوصًا أنها تأتي بتصميم بسيط خالٍ من الطبعات منذ إطلاق العلامة التجارية في عام 2012.
لكن لفصل ربيع وصيف 2019 كل شيء تغيّر، حيث قدّمت العلامة التجارية أول تعاون لها مع الفنان المعاصر مارك كاميل تشايموفيتش، والذي يتخذ من لندن مقرًا له، والذي قام بتصميم ثلاث طبعات حصرية مخصصة للعلامة التجارية التي تتوفر في عدة أنماط مختلفة.
وتضمُّ المجموعة المكوّنة من 12 حقيبة في لوحة ألوان الباستيل، حقيبة Mini Bucket Bag ، وحقيبة Top Hand Rounded ، و Large Tote ، و Moon Wallet، لكن أسعارها مرتفعة بطبيعة الحال نظرًا لجودة المواد التي تُستخدم في صناعة قطع العلامة التجارية.
على سبيل المثال، سوف تكلفك حقيبة دلو صغيرة 610 دولارات، في حين أن النسخة المطبعة تباع بسعر 695 دولارًا.
ستتوفّر المجموعة في متاجر Liberty of London ومتاجر منصور جافرييل و Melrose Place وكذلك عبر المتجر الإلكتروني للعلامة الإيطالية.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور غافرييل ومارك تشايموفيتش يُبدعان في حقائب الدلو الجديدة.. إليكِ أسعارها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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