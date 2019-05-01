الامارات | حليمة أدن تظهر بالبوركيني في نسخة أزياء السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة أدن تظهر بالبوركيني في نسخة أزياء السباحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مجلة سبورتس إلاستريتد على موقعها الإلكتروني إن عارضة الأزياء الأميركية من أصل صومالي حليمة أدن ستظهر في نسختها الخاصة بأزياء السباحة، والتي تلقى رواجا كبيرا، كأول عارضة في تاريخ المجلة ترتدي الحجاب وزي السباحة الإسلامي (البوركيني). والنسخة السنوية من إصدار أزياء السباحة، التي ستصدر في الثامن من مايو الحالي، معروفة بالعارضات بأزياء البكيني الكاشفة.
ولدت حليمة أدن في مخيم للاجئين في كينيا وانتقلت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة في سن السابعة.
وقالت سبورتس إلاستريتد في بيان إن صور حليمة بالبوركيني التقطت على شاطئ واتامو في كينيا.
كانت حليمة قد تصدرت عناوين وسائل الإعلام في عام 2016 كأول امرأة ترتدي الحجاب في تاريخ مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة. كما ظهرت على غلاف مجلة فوج البريطانية وشاركت في أسبوع نيويورك للأزياء.
وقالت على إنستجرام "سيداتي، كل شيء ممكن". وأضافت "الظهور في سبورتس إلاستريتد شيء أكبر بكثير مني. إنه يبعث برسالة إلى طائفتي وإلى العالم بأن النساء يمكنهن الوقوف معا والاحتفال بهن... بغض النظر عن الخلفيات، والمظاهر والنشأة".
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