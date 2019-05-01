انت الان تتابع تفاصيل خبر إحصائية صادمة حول نسب الفقر في أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 11:49 صباحاً - قالت منظمة أمريكية إنّ نحو 13 مليون طفل أمريكي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد.

وذكر صندوق الدفاع عن الأطفال (أمريكية غير حكومية)، أمس الثلاثاء، أن 12 مليوناً و800 ألف طفل أمريكي- أي طفلاً واحداً من بين كل 5 أطفال أمريكيين- يعيشون في منازل يقل دخلها عن مستوى خط الفقر.

ودعا الصندوق الحكومة الأمريكية إلى مضاعفة الحد الأدنى للأجور في البلاد، وزيادة الإعانات المالية المخصصة للإسكان.

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وكشف التقرير أن الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر معرضون للتشرد والعنف، وأن اثنين من كل 3 أطفال هم من الأمريكيين السود.

ولفت التقرير إلى أن رفع الحكومة الأمريكية للحد الأدنى للأجور من 7.25 دولارات للساعة الواحدة، إلى 15 دولاراً خلال 5 سنوات، ومنح الإعفاءات الضريبية، ومنح المساعدات المالية، سيسهم في خفض أعداد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من النصف.

وفي يونيو 2018، كشف مسؤول أممي ارتفاع مستويات الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، داعياً إلى "حماية اجتماعية قوية" للفقراء.

وأشار مقرر الأمم المتحدة بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان "فيليب ألستون" في تقرير له إلى أن "الفقر في الولايات المتحدة واسع النطاق ويستفحل في ظل إدارة ترامب الذي يبدو أن هدف سياساته هو إلغاء شبكة الأمان التي تحمي ملايين الفقراء فيما تكافئ الأغنياء".