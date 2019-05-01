قصة مقتل فتاة سودانية على يد أشقائها.. رفضت الزواج ومهر 40 بقرة

واجهت فتاة تدعى "نايلوك ماجوروك" صاحبة الـ20 عامًا، عنفًا كبيرًا من قبل أشقائها الذين انهالوا عليها بالضرب حتى الموت، لرفضها الزواج بمهر ثمين وصل إلى 40 رأسًا من البقر في بلدة "ييرول" في ولاية البحيرات الشرقية في جنوب السودان.
بدأ الأشقاء الثلاث بضرب الفتاة العشرينية بأمر من والدها، لرفضها الزواج، مما أدى إلى اعتقال أحد الأشقاء الذي يواجه عدة تهم جنائية، إلى جانب اعتقال الأب وإيداعه في السجن لقيامه بتحريض أبنائه على قتل شقيقتهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح وزير المعلومات في الولاية تابان أيبل، أن المتهم الأول بالقتل هو"أنييتش"، وأدان الوزير مقتل الفتاة، مشيرًا إلى أن الولاية ستواصل العمل على حل ومعالجة مشكل الزواج الإجباري.
وتأتي واقعة قتل الفتاة بعد أشهر قليلة على "مزاد" على فتاة في عمر الـ 17 عامًا، فاز بها في نهاية المطاف رجل يزيد عمره على عمرها 3 أضعاف، وقدم مهرا خياليا غير مسبوق.
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