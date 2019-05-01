هاني الناظر يحذر الأمهات من الإفراط في استخدام جيل "آلام التسنين"

من أصعب المراحل التي تمر على الأطفال مرحلة التسنين، وهي بالطبع من أصعب الفترات على الأم أيضًا، وتتراوح أعراض التسنين عند الأطفال ما بين الاضطرابات الطفيفة، مثل بعض البكاء أو الألم، أو الأعراض الشديدة كالقيء والإسهال والتشنجات واضطرابات النوم.

وحذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، المواطنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من الـ6 أشهر الأولى للطفل الرضيع التي يبدأ فيها مرحلة التسنين.

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وقال استشاري الأمراض الجلدية: "عندما يبدأ الأطفال الرضع في التسنين عند عمر 6 أشهر أو أكثر يتعرضون للآلام تجعلهم يبكون بشدة فتبدأ بعض الأمهات بدهان اللثة بجيل" بونجيلا"، لتخفيف الألم".

وأضاف محذرًا: "دهان اللثة بكميات كبيرة منه حيث كادت أم في إنجلترا أن تفقد حياة طفلها بعد أن وضعت كميات كبيرة منه على لثة الطفل فحدث تسمم شديد في الدم من حامض الساليسيليك الموجود في به، وكاد أن يموت الطفل بسببه لولا انقاذه في المستشفى بمعجزة، فاحذروا الإفراط في استعمال هذا الجل بدون استشارة الطبيب".

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