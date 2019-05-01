"الويكا" من الاكلات التي يشتهر بها صعيد مصر، فتتميز بنكهتها الشديدة لوجود الثوم والكزبرة الخضراء والجافة، فنقد لك اليوم طريقة عمل البامية الويكا.

المكونات

1/2 كيلو بامية كبيرة الحجم

4 كوب مرق

ملح، فلفل أسود، كزبرة، طشه "حسب الرغبة"

2 ملعقة سمن كبيرة

2 فلفل حار "حسب الرغبة"

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

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التحضير

تقمّع البامية وتغسل جيدا ثم تقطع على شكل حلقات.

توضع المرق على النار حتى تغلي، ثم يضاف إليها ملعقة صغيرة من الثوم، والكزبرة الخضراء والفلفل وتهدى النار.

بعد التأكد من نضج البامية، تجهز الطشة، وذلك بتسخين السمنة، وإضافه الثوم والكزبرة والفلفل الأسود.

تحمر الثوم على النار حتى يصبح لونة ذهبي.

تضاف الطشة على البامية وتغطى جيدا وترفع من على النار.

تقدم الويكا مع الخبز الساخن والمخلل.

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