إليك أبرز الأحداث الفلكية عن شهر أيار/ مايو 2019

يسجل هذا الشهر الكثير من الإحداث والتطورات الفلكية، بحيث يكون مطبوعًا بتغيير جذري في معظم بلدان العالم، سنعيش شهر آخر من تأثيرات زحل وبلوتون من برج "الجدي"، ويسبب هذا التنافر، طوالع فلكية دقيقة تحذر من بعض المفاجآت المربكة التي تتحدى بعض المسؤولين السياسيين والدينيين على السواء، فتقوى المواجهة بين التطرف اليميني واليساري، وبين الأصوليين والتقدميين، وبين الفاشية والديمقراطية.

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ويعني هذا المزيد من عمليات العنف والتفجير والاغتيال، ويجعل هذا اللقاء بين زحل وبلوتون، الأمور معقدة ويترك للشراسة في التعاطي الدور الأكبر، كذلك ستسجل التحركات الفلكية حدثًا بارزًا مع انتقال كوكب المريخ إلى برج السرطان، يوم 16 أيار/ مايو، وحتى تموز/ يوليو، فيُشير إلى تجميد في بعض المشاريع الكبرى، وإعادة النظر ببعض الاتفاقات أو تأخير في بعض الاستحقاقات والخوف من بعض التراجع الصحي، ويُطال ضغط نفسي كبير، مواليد السرطان والجدي والحمل والميزان.

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