هيلينا كريستنسن تظهر بـ"بلوزة داخلية" وتثير ردود فعل متناقضة

كوبنهاغن ـ خليل شمس الدين
ظهرت عارضة الازياء الدنماركية هيلينا كريستنسن صاحبة الـ 50 عامًا، بإطلالة شبابية مرتدية بلوزة سوداء شفافة مصنوعة من الدانتيل، والتي يتم ارتدائها تقليديًا كملابس داخلية، وهي مصممة لإجبار الثديين على الارتفاع، لتثير ردود فعل مختلفة ومتناقضة حول تلك الإطلالة الغريبة.
أصبحت كريستنسن، ملكة جمال الدنمارك السابقة، واحدة من عارضات الأزياء الشهيرات في التسعينيات وعملت أيضًا كمصممة أزياء ومصورة. ربما يكون لديها عدد قليل من هذه البلوزة والتي تشبه الملابس الداخلية، لكنها لا ترتديها كثيرا حيث ظهرت بها مرة في حفلة عيد ميلاد عارضة الأزياء جيجي حديد الـ 24 الأسبوع الماضي.
اجتذبت بعض الانتقادات بعد ظهورها بالبلوزة السوداء النصفية، حيث كان النقد يتعلق بعمرها الناضج، وتسائل البعض: "لماذا ، في سن ال 50 ، قررت كريستنسن أن تظهر ببلوزة نصفية من الدانتيل الاسود؟" وهو السؤال الذي طرحته رئيسة تحرير مجلة فوغ السابقة ألكسندرا شولمان في عمودها في Mail on Sunday.
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وعلقت شولمان على مظهر كريستنسن وكتبت: "شيء ما ارتديته في الثلاثين لن يظهر لك أبدًا إلا بعد 20 عامًا". بينما قالت عارضة الأزياء الشهيرة ليندا إيفانغليستا عن شولمان: "يجب أن تخجل من نفسها". ووصفت نعومي كامبل التعليقات بأنها "تعليقات رخيصة".
ووصف خليفة شولمان في مجلة فوغ ، إدوارد إينينفول ، كريستنسن بأنها "جميلة من الداخل والخارج" ، بينما قال محرر سابق آخر: "أعتقد أن هيلينا كانت رائعة للغاية".
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