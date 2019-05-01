نيكول ترونفيو تستعرض جسدها الرشيق بإطلالة أنيقة في مطار سيدني

سيدني ـ منى المصري
أظهرت عارضة الأزياء نيكول ترونفيو ، البالغة من العمر 33 عامًا، جسدها الرشيق والمذهل من خلال سروالًا من الجينز الأسود، وبلوزة بأكمام طويلة سوداء، وهي في طريقها لمغادرة لأستراليا عبر مطار سيدني ممسكة بيد ابنتها الصغيرة.
وأضافت نيكول لإطلالتها، قبعة جلدية أنيقة وتركت شعرها البني الطويل يتدفق خلف كتفيها، كما ارتدت عارضة الأزياء الاسترالية أيضًا نظارة شمسية أنيقة وعصرية، والتي أعطتها مظهرًا جذابًا.
وأكملت نيكول مظهرها بحقيبة يد "شانيل"، تكملها بحقيبة "جيفنشي" الأنيقة، كما ظهرت جيا، ابنة نيكول، بإطلالة رائعة في فستان باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى الأحذية الأرجوانية اللامعة.
وتُشارك نيكول أطفالها من زوجها غاري كلارك جونيور، والذين احتلوا بزفافهما في عام 2016 في حفل رومانسي في بالم سبرينغز ، كاليفورنيا، يُذكر أن نيكول وجاري، التقوا لأول مرة في مهرجان الموسيقى كوتشيلا في عام 2012، بعد أن تعارفا عن طريق صديق مشترك.
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