حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة تظهر على غلاف مجلة "سبورتس إلسترايتد"

أصبحت عارضة الأزياء الصومالية، حليمة عدن، أول عارضة أزياء مسلمة، تظهر على غلاف مجلة "سبورتس إلسترايتد Sports Illustrated" الشهيرة، وهي ترتدي الحجاب والبوركيني.

وظهرت عدن في طبعة مايو لملابس السباحة، في مجلة "Sports Illustrated"، مرتدية البوركيني الملون المختلف، والذي يغطي جسدها، باستثناء الوجه واليدين والقدمين.

وقالت عدن في حديثها لقناة "بي بي سي": "الفتيات الصغيرات المرتديات الحجاب يجب أن يكون لهن نساء ملهمات يبحثن عنهن في أي صناعة" مضيفة: "إننا نشاهد الآن سياسيات وسيدات أعمال ومراسلات التلفزيون وغيرهن من النساء الناجحات ممكن يرتدين الحجاب في أدوار واضحة وهذه هي الرسالة التي نحتاج إلى إرسالها".

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وأوضحت أن رد الفعل على ظهورها على غلاف المجلة كان كبيرًا، معربة عن سعادتها لأن المجلة الرياضية الأميركية، أخذت هذه الخطوة لإظهار الجمال الذي تتمتع به النساء اللائي يرتدين ملابس محتشمة، يُذكر أن عدن ولدت في كينيا، داخل مخيم كاكوما للاجئين حيث عاشت، حتى انتقلت إلى الولايات المتحدة.

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وقرر فريق مجلة Sports Illustrated"" القيام بالتقاط بعض الصور لعدن على شاطئ "واتامو" على الساحل الكيني، مع مصور الأزياء يو تساي، وتعتبر هذه المرة ليست الأولى، التي تتصدر فيها عدن الصحف، حيث ظهرت كأول متسابقة مسلمة ترتدي الحجاب لتنافس بقوة في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية عام 2016.

وكانت أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب، تظهر على غلاف مجلة أميركية كبرى، عندما ظهرت على غلاف مجلة "US Allure"، في عام 2017، ثم تصدرت عام 2018 غلاف مجلة "فوغ" البريطانية.

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