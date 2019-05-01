تشارليز ثيرون بإطلالة أنيقة في بدلة باللون الأزرق الداكن

تنشغل النجمة تشارليز ثيرون بالترويج لفيلمها الجديد الكوميدي الرومانسي "لنوغ شوت" إلى جانب النجم سيث روغان، وقد أطلت ثيررون صباح يوم الخميس، بكامل أناقتها أثناء توجهها إلى برنامج "ذا توادي شو" في نيويورك، حيث ارتدت النجمة البالغة من العمر 43 عاما، بدلة أنيقة للغاية باللون الأزرق الداكن، تكونت من بنطال وبليزر طويل يصل إلى ما فوق ركبتيهيا بقليل.

وأكملت ثيرون إطلالتها بارتداء نظارة شمس بإطار باللون الأبيض على شكل عين القطة، وحذاء باللون الأسود الميتالك بكعب عالي، ووضعت أقراطا صغيرة، وترك شعرها القصير منسدلا بتمويجات واسعة، ووضعت مكياجا تكون من كريم أساس مطفي وأحمر شفاه باللون الأحمر الفاتح.

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وقالت أثناء ترويجها لفيلمها الجديد:" إنها مجرد حقيقة، حيث إن النساء ليس فقط في مجال السياسة ولكن في الكثير من أماكن العمل، يعانين من التدقيق أكثر من زملائهن الذكور. لذا كان من المستحيل سرد هذه القصة دون القول بأنها تمكنت من لمس أشياء أعتقد أن الناس يستجيبون إليها."

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وتحدثت النجمة أيضا عن رغبتها في صناعة فيلم به شخصيات حديثة، موضحة أنها في بعض الأحيان تشعر أنها خاسرة حين تشاهد الأفلام الكوميدية الرومانسية التقليدية. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق العرض الأول للفيلم يوم الجمعة.

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