ملكة الدنمارك والأميرة ماري تحضران حفلة عيد ميلاد بينديكت

استضافت الملكة مارغريت الثانية "Queen Margrethe" ملكة الدنمارك، حفلة عشاء رسمي في قصر أمالينبورغ في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مساء الاثنين، احتفالا بعيد الميلاد الخامس والسبعين لشقيقتها الصغرى الأميرة بينديكت (Princess Benedikte) أميرة الدنمارك.

وأقيمت الحفلة في قاعة نايت "Knight's Hall" في قصر أمالينبورغ والذي يعرف رسميا باسم قصر أمالينبورغ كريستيان السابع.

أناقة ملكة الدنمارك والأميرة ماري

حضر الحفلة الأمير فريدريك "Crown Prince Frederik" ولي عهد الدنمارك، وزوجته الأميرة ماري "Crown Princess Mary" والتي ظهرت وهي في طريقها إلى الحفلة بفستان سهرة أزرق أنيق، ملكة الدنمارك شوهدت أيضا لحظة وصولها إلى حفل عيد ميلاد الأميرة بينديكت، وظهرت وقتها بفستان سهرة أنيق باللونين الأرجواني والأسود، وزينت إطلالتها بقلادة أنيقة مصنوعة من اللؤلؤ، أما بالنسبة للأميرة بينديكت فلقد وصلت إلى حفل عيد ميلادها بعربة ملكية مفتوحة تجرها الخيول، وظهرت وقتها بفستان أنيق باللون التركواز وزينت إطلالاتها بمجوهرات أنيقة مصنوعة من الفضة.

ضيوف حفلة عيد الميلاد

وحضر الحفل أيضا الملكة آن ماري "Queen Anne-Marie"، ملكة اليونان، وكذلك الأميرة ألكسندرا أميرة ساين فيتجنشتاين-بيرلبورج "Princess Alexandra of Sayn-Wittgenstein-Berleburg"، والأميرة ناتالي أميرة ساين فيتجنشتاين-بيرلبرج "Princess Nathalie of Sayn-Wittgenstein-Berleburg"، وهما ابنتي الأميرة بنديكت، كونت مايكل أليفيلدت-لوريفيغ بيل "Count Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille"، إلى جانب مجموعة من الممثلين عن الحكومة الدنماركية والبرلمان الدنماركي.

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معرض لأغراض خاصة بالأميرة بنديكيت

واحتفلت العائلة المالكة الدنماركية بعيد الميلاد الخامس والسبعين للأميرة بنديكت من خلال فاعليات أخرى إلى جانب حفل العشاء الرسمي الذي استضافته من أجلها شقيقتها الملكة، حيث افتتح مؤخرا في قلعة كولدينجوس في كولدينج في الدنمارك معرض ملكي جديد يضم مجموعة مختارة من الأغراض الخاصة بالأميرة بنديكت تتضمن ملابس وقطع مجوهرات.

الأميرة بنديكت أميرة الدنمارك

وولدت الأميرة بنديكت أميرة الدنمارك في يوم 29 إبريل/ نيسان 1944 وخلال الفترة التي كانت فيها الدنمارك لا تزال تحت الاحتلال الألماني، وفي عام 1967، تزوجت من الأمير ريتشارد تسو-ويتنشتاين-بيرلبرج "Richard Zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg"، بعد عام واحد من تقدمه بطلب الزواج منها، ولقد استقر الزوجان في بيرلبورغ بعد ولادة أبنائهما الثلاثة، إلا أن الأميرة استمرت في القيام بمهمات رسمية وتمثيل الدنمارك في مهمات رسمية، واستمرت بالقيام بذلك بعد وفاة زوجها في عام 2017، بعد زواج استمر 49 عام، الأميرة راعية رسمية لمجموعة كبيرة من المؤسسات الخيرية تشمل 31 مؤسسة ومنظمة دنماركية، 5 مؤسسات أجنبية وجميعهم يعمل في قضايا إنسانية أو فنية أو رياضية، ومن بين المؤسسات الخيرية التي ترعاها الأميرة جمعية الزهايمر، The Green Girl Guides، مؤسسة السكري العالمية.

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