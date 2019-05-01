ريس ويذرسبون تُطلق مجموعتها الصيفية الجديدة على موقع "درابر جيمس"

شاركت الممثلة ريس ويذرسبون صورة رائعة لها في ثوب أزرق مع نقشات زهرية من خط أزيائها "درابر جيمس" يوم الاثنين، وكان فستنان ريز القصير والناعم واحد من ضمن مجموعتها الصيفية للعلامة التجارية التي أطلقتها النجمة البالغة من العمر 43 عامًا في عام 2015.

وعلى إنستغرام ، كتبت الممثلة أسفل صورتها مع الفستان " في صحتكم جميعا " في إشارة منها لمجموعتها الصيفية الجديدة ، ويأتي ثوب ريز الزهري الجديد بالإضافة إلى أثواب أخرى منقوشة على "درابر جيمس" مع مقاسات من أكس سمول XS وحتى 3X أكس سمول

و أنشأت نجمة فيلم " إنتقام شقراء" علامتها التجارية (درابر جيمس) في عام 2015 مع إستثمار بقيمة 17 مليون دولار ، واستعانت ريس في وقت سابق من هذا العام ، بمصممة جديدة بدلا من المصمم القديم للأبقاء على عصرية علامتها ، حيث رحبت درابر جيمس في كانون الثاني (يناير) ، بالمصممة كاثرين سوكي ، التي عملت سابقًا لدي المصممة كايت سبيد والعلامة التجارية "كوتش" .

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في وقت سابق قالت الممثلة: إن كاثرين سوكي قد تسوقت من دريبر جيمس قبل وقت طويل من تولي القيادة ، لذلك قد تكون الشخصية المثالية للعلامة .

ويبدو أن الجميلة الشقراء تعرف جيدًا كيف تحدث مزيدا من الجذابية والإثارة في موسم الصيف مع وصول مجموعتها على موقع درابر جيمس الالكتروني ، إذ يتراوح سعر القطع الجديدة من 6 دولارات إلى 295 دولارًا. وحافظت ريس على سحر علامتها التجارية درابر جيمس من خلال الحصول على الإلهام من جذورها في نيو أورليانز ، وعلى الرغم من وفاة كلبها بدت أنيقة في وقت سابق من هذا الشهر مع صور نشرنها على إنستغرام .

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