انت الان تتابع تفاصيل خبر "زيت الماريغوانا" ينتشر في دبي ويهدد أعماراً متدنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 08:59 صباحاً - كشفت الإمارات عن ارتفاع نسبة المضبوطين بحيازة زيت الماريغوانا في إمارة دبي؛ بقصد استخدامه في السجائر الإلكترونية، بنسبة تزيد على 95% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العميد عيد ثاني حارب، إن أجهزة المكافحة ضبطت خلال الربع الأول من العام الماضي شخصين يحوزان مادة "سي دي بي" أو زيت الماريغونا، مقابل 97 شخصاً تم ضبطهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لما جاء في صحيفة "الإمارات اليوم"، الثلاثاء.

وأضاف أن هذه المواد بدأت تنتشر بشكل لافت، وتستخدم من خلال السجائر الإلكترونية، لافتاً النظر إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت نزول أعمار مستخدمي هذه السجائر إلى سن متدنية، مشدداً على ضرورة أن تنتبه الأسر إلى أبنائها الذين يعتقدون أن هذه السجائر غير مضرة؛ لأنها ربما تقود إلى التعاطي.

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فخ لإدامة الزبائن

إلى ذلك قال المدير التنفيذي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، محمد حسن فايق، إن عصابات ومروجي المخدرات يستهدفون بشكل أساسي الشباب حتى 20 عاماً؛ "لأنهم يدركون جيداً أنهم كلما أسقطوهم مبكراً في فخهم فسيظلون زبائن مدى الحياة؛ لعوامل مرتبطة باستعداد الدماغ لدى هذه الفئة لإدمان المخدرات".

وأضاف أن هذه العصابات تغري الشباب والمراهقين بأشياء تستهويهم مثل سجائر إلكترونية ذات مظهر جذاب، حتى تستدرجهم إلى التعاطي، مؤكداً أن "من الضروري الحديث بصراحة في هذه المرحلة لأن المخدرات لا ترتبط بدولة دون أخرى لكنها آفة عالمية".

وأشار إلى أن هناك رسالة مهمة يجب أن تصل إلى الأسر، وهي عدم الاستماع إلى الأبناء حين يتحدثون عن تقنين الماريغوانا في دول، لأن تلك الدول عجزت عن مكافحة الإدمان لذا لجأت إلى هذا الإجراء.