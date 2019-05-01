"داعشية" و"مبتعرفش تسلق بيض".. أغرب قضايا الخلع والطلاق

"مبتعرفش تسلق بيض، جوزي بيشك في سلوك بنته"، تنوعت قضايا الخلع والطلاق لأغرب الأسباب هذا الأسبوع، منها ما يرتبط بالشك، وأخرى بسبب عدم إجادة طهي البيض.

ويرصد "هُن" عددا من أغرب قضايا الخلع والطلاق والنشوز هذا الأسبوع.

شك الأب في سلوك ابنته ينهى زواج استمر 21 عامًا

تحولت حياة "رواية"، 45 عامًا، إلى جحيم، بعد رفض الزوجة تصديق أحاديث زوجها عن ابنته وشكه المستمر في سلوكها، وخاصة بعد دخول ابنته صاحبة الـ 20 عامًا، الجامعة وافصاح ابن خالها عن حبه لها، ونتيجة رفض والدها ارتباطهما شعر بالقلق من حديث ابنته معه، وتحول الأمر إلى مراقبتها أثناء ذهابها إلى الجامعة.

قررت الزوجة الأربعينية طلب الطلاق حفاظًا على نفسية ابنتها التي حرمها والدها صاحب الـ 55 عامًا، من استكمال مشوارها الجامعي شكًا في سلوكها، حينها انتهت الحياة بينهما.

"محمد يقيم دعوى نشوز بسبب البيض

"دلوعة متقدرش تتحمل مسئولية ومبتعرفش تعمل بيض"، كان هذا السبب الذى جعل "محمد"، موظف حكومي، يقيم دعوى نشوز ضد زوجته العروس العشرينية، حملت رقم 4573/2018 بعد أشهر من الزواج.

زوجة لا تتحمل المسئولية كما ذكر الزوج في دعوها، وحاول الزوج مساعدتها في تدبير شؤؤن المنزل وأساسيات الطهي، لكن دون فائدة.

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دعوى طلاق للضرر بسبب الحمى "بتتهمنى إني داعشية"

غيرة حماتها وصلت إلى حد "الجنون"، كما ذكرت "مروة"، اسم مستعار، في شكواها التي تقدمت بها إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة.

حياة زوجية استمرت 9 سنوات، عاشت فيها الزوجة الثلاثينية قليل من الهدوء، بسبب تدخلات حماتها من فترة لأخرى في حياتها، فهى تراها المرأة التي استحوذت على ابنها الوحيد، ولكن وصلت غيرة الحمى الجنونية إلى اتهامها لدى الجهات السيادية بأنها "سيدة داعشية ولديها أفكار إرهابية".

دعوى "نشوز" لسوء العشرة بينه وبين زوجته

"بتعض العيال وبتضربهم وبسمع صوتها وأنا طالع على سلم العمارة"، كان هذا السبب الرئيسي الذى جعل "رضا"، 35 عامًا، يقيم دعوى نشوز ضد زوجته التي حملت رقم 1336/2019، بعد 9 أعوام من الزواج.

إيذاء الأطفال الصغار كان السبب الرئيسي في رفع هذه الدعوى، حتى لا تتمكن من الحصول على حق الحضانة إذا حدث الطلاق، حاول الزوج سير المركب بينهما، إلا أن الإصابة التي أحدثتها بطفلهما الصغير كانت الدافع وراء إقامة دعوى النشوز.

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