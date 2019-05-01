هذه الأعراض تنذر بالأزمة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
شدد البروفيسور ديتريش أندريسين على ضرورة استدعاء الإسعاف في حال الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.
وأوضح طبيب القلب الألماني أن أعراض الأزمة القلبية تتمثل في آلام شديدة في القفص الصدري تستمر لمدة لا تقل عن 5 دقائق، وربما تمتد هذه الآلام لتشمل الأذرع والجزء العلوي من البطن والأكتاف والعنق.
ومن الأعراض الأخرى الشعور بضيق شديد أو ضغط شديد في نطاق القلب، والشعور بحرقان شديد وضيق في التنفس، بالإضافة إلى أعراض غير مميزة مثل الغثيان والقيء وشحوب الوجه والعرق البارد.
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