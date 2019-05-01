بالصور| "لا يزيد طولها عن 1.5 متر".. امرأة تروي قصة زواجها من رجل يتجاوز المترين

قالت امرأة لا يزيد طولها على 1.5 متر إن الفتيات طويلات القامة يحسدنها على زوجها طويل القامة.

وأوضحت صوفي هاينس، الأم لطفلين والبالغة من العمر 28 عاما، أن طول زوجها يتجاوز المترين، وفقا لموقع ميل أونلاين البريطاني، وأضافت صوفي، وهي من ويست كليف في إسيكس، أنها اضطرت إلى البحث على الإنترنت عن علاقات بين قصار وطوال القامة من النجوم قبل أن تبدأ بمواعدة صديقها العملاق مايلز لويد الذي يبلغ من العمر 26 عاما.

وأضافت أنها قامت بذلك حتى لا يتحول الأمر إلى أضحوكة بين الناس، مشيرة إلى العلاقة بين كورتنيكاردشيان وصديقها السابق الجزائري الأصل يونس بنجيما، وأوضحت صوفي، ألتي أنجبت من مايلز طفلها ريمي البالغ من العمر 6 شهور، إنها تضطر في كثير من الأحيان إلى تحدي نظرات الفتيات طويلات القامة، اللواتي يقلن إنها يجب أن تبتعد عن الفتيان طويلي القامة وأن تتركهم وشأنهم، بحسب "سكاي نيوز".

وكانت العلاقة بين صوفي ومايلز بدأت قبل 18 شهرا، وغالبا ما كان الآخرون يخطئون بهما معتقدين أنه والدها، ولا يخشى الزوجان من الفرق بينهما، بل في بعض الأحيان يجدانه مثيرا للاهتمام، خصوصا عندما يقارنان أحجام الأحذية لكل منهما.

ويعترف الطرفان بأنهما غالبا ما يكونان تحت أنظار عامة الناس عندما يخرجان معا، بل إنهما يتعرضان لأكثر سؤال يطرح عليهما وهو كيف ينظران إلى فارق الطول بينهما، وأكدت صوفي إن الاختلاف في الطول بينهما لا يؤثر على العلاقة بينهما على الإطلاق، وهي غالبا ما تسأله "هل تتمنى لو كنت طويلة؟"، لكن إجابة مايلز هي نفسها "لا.. فأنا أحب كونك قصيرة".

Advertisements

​