رانيا يوسف تنشر صورة من الجونة رفقة غادة وإنجي والسعدني وداوود

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام" تجمعها بعدد من الفنانين أثناء قضائهم لأجازاتهم في مدينة الجونة بالغردقة. ونشرت "يوسف"، صورة رفقة "غادة عادل وإنجي علي وأحمد السعدني وأحمد داوود". جدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف، لن تشارك في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بعدما قررت الشركة المنتجة لمسلسلها "مملكة إبليس" عدم طرحه هذا العام. Advertisements ​

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