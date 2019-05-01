مروان قدري: "الستات تقدر تكتشف خيانة الراجل من ملامح وشه"

يرى المذيع مروان قدري، أن السيدات لديهن القدرة على اكتشاف خيانة الرجل من ملامح وجهه.

يقول خلال لقائه مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E": "بتبقى قلة خبرة من الراجل زي اللجلجة والبص في الأرض وأنه يقعد يبص حوليه فبيبان عليه".

وتابع: "الراجل اللي عنده خبرة مبيبنش عليه ومبيتفقسش ونادرًا لما يتفقس"، مشيرًا إلى أن زوجته لم تضبطه من قبل نظرًا لأنه لم يخون زوجته مطلقًا.

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