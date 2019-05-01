يرى المذيع مروان قدري، أن السيدات لديهن القدرة على اكتشاف خيانة الرجل من ملامح وجهه.
يقول خلال لقائه مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E": "بتبقى قلة خبرة من الراجل زي اللجلجة والبص في الأرض وأنه يقعد يبص حوليه فبيبان عليه".
وتابع: "الراجل اللي عنده خبرة مبيبنش عليه ومبيتفقسش ونادرًا لما يتفقس"، مشيرًا إلى أن زوجته لم تضبطه من قبل نظرًا لأنه لم يخون زوجته مطلقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان قدري: "الستات تقدر تكتشف خيانة الراجل من ملامح وشه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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