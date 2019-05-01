فستان البولو لإطلالة صيفية رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
يمثل فستان البولو (Polo Dress) نجم الموضة في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة رياضية ذات طابع عملي يساير روح العصر.
وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن فستان البولو مستوحى من قميص البولو، أي أنه يمتاز بياقة وصف أزرار، كما يزدان باللوجو المميز لهذه النوعية من القمصان.
وأضاف روزه أن فستان البولو يتمتع - تماما مثل القميص - بمظهر يجمع بين الأناقة والطابع العملي، ما يتيح إمكانيات تنسيق متنوعة؛ حيث يمكن تأكيد الطابع الرياضي من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقه مع صندل ذي نعل ضخم.
وأشار خبير الموضة إلى أن فستان البولو عادة ما يصل طوله إلى منتصف الساق، غير أن موضة هذه الموسم تشهد رواجا لموديلات أطول من ذلك، بالإضافة إلى القصّة غير المتماثلة.
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