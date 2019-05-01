زيت الزيتون لإزالة شعر الساقين

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن زيت الزيتون يمثل بديلا جيدا لرغوة حلاقة شعر الساقين، خاصة مع البشرة الحساسة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الزيتون يجعل نصل ماكينة الحلاقة ينزلق على الجلد بانسيابية ونعومة، ما يحد من خطر تعرض البشرة للجروح.

كما يعتني زيت الزيتون بالبشرة جيدا ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير بفضل احتوائه على الفيتامينات، وبالتالي لا يكون من الضروري تدليك البشرة بواسطة كريمات عناية بعد الحلاقة بخلاف رغوة الحلاقة.

وأشارت "إن ستايل" إلى أن زيت الأطفال يمثل أيضا بديلا جيدا لرغوة الحلاقة.