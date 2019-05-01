بالصور| كورتني كاردشيان اعتبرتها الأروع.. الأهرامات قِبلة أشهر نساء العالم

سحر وعظمة طالما ارتبطت عند الكثيرين برؤية أهرامات الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع، التي حظيت بمكانة كبيرة لدى العلماء والباحثين ومحبي التجول حول العالم بمقدار مساوٍ، لعدم مقدرتهم على الوقوف على أسرار بنائها التي ظلت لغزًا حتى الآن.

وظلت الأهرامات طوال الأعوام الماضية قبلة للعديد من مشاهير العالم، يحرصون على زيارتها والتقاط الصور إلى جانبها، بينهن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كورتني كاردشيان، التي حرصت على مشاركة متابعيها بمذكرات رحلتها السابقة إلى مصر في عام 2017، عبر موقعها الإلكتروني الجديد الذي أطلقته مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى نشرها صورًا من رحلتها بالأهرامات عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وفي مذكراتها المنشورة بموقعها "Poosh"، وصفت "كورتني" رحلتها إلى مصر بأنها واحدة من أروع الرحلات في حياتها، إن لم تكن الأروع على الإطلاق، مشيرة إلى أنها شعرت وكأنها تحلم، بعد أن توغلت داخل الهرم الأكبر بالجيزة، معربة عن انبهارها بعلم المصريات.

ويرصد "هن" أبرز زيارات مشاهير العالم من السيدات إلى منطقة الأهرامات.

- ملكة جمال روسيا

بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، زارت فيكتوريا لوبيروفا ملكة جمال روسيا لعام 2003، منطقة أهرامات الجيزة في نوفمبر 2017، للترويج للسياحة المصرية، فور وصولها لمطار القاهرة الدولي.

- ملكة جمال الكون

زارت ملكة جمال الكون إيريس منيتير، منطقة الأهرامات بالجيزة، في أكتوبر 2017، وأعربت عن سعادتها الغامرة عند رؤيتها الأهرامات والآثار الفرعونية القديمة، ورفعت شعار "This is Egypt".

- بيونسيه

وحرصت النجمة الأمريكية بيونسيه، على زيارة منطقة الأهرامات عدة مرات، كان آخرهم عام 2013، وتداولت الصحف العربية والأجنبية موقف رئيس هيئة الآثار السابق الدكتور زاهي حواس من النجمة ومصورها الشخصي، حيث تأخرت بيونسيه عن موعدها المحدد، ما دفع حواس مطالبتها بالاعتذار ولكنها لم تعتذر، كما غضب من مصورها الشخصي لاعتدائه على المصور الخاص به ومنعه من التقاط صور لها.

- ماريا كاري

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أحيت المطربة الأمريكية ماريا كاري حفلًا كبيرًا تحت سفح الأهرامات عام 2010، بحضور مشاهير السياسة والفن في مصر.

- باريس هيلتون

حرصت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون على زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري عام 2010، وكتبت على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "لقد قضيت يوما رائعا، شاهدت المومياوات وإحدى المقابر في المتحف المصري، ذهبت إلى الأهرامات وشاهدت أبو الهول وركبت الجمل، كان وقتا ممتعا جدا".

- سلمى حايك

شاركت الممثلة المكسيكية ولبنانية الأصل سلمى حايك، في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي عام 2009، إلى جانب تجولها في منطقة الأهرامات، برفقة زوجها فرنسواز وابنتها النتينا، وبصحبة الدكتور زاهي حواس الذي أهداها كتابا من تأليفه باللغة الإسبانية عن عالم الفراعنة، كما أهدى ابنتها كتابا عن توت عنخ آمون.

- شاكيرا

أحيت النجمة شاكيرا حفلًا ضخمًا على مسرح الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، عام 2007.

- دوقة بريطانيا الراحلة الأميرة ديانا

حرصت الأميرة ديانا على زيارة منطقة الأهرامات، بالإضافة إلى زيارة إحدى المدارس التعليمية خلال زيارتها عام 1992.

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