انتهاء ختام مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء

انتهت، الثلاثاء، فاعليات الحفل الختامي لمهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء. وشهد الحفل عدة عروض أزياء، بتوقيع مصممي الأزياء أحمد شوقي، وهاني شرقاوي. وتميزت الموديلات، بأقمشة مميزة، تنوعت بين الشيفون الشفافة، والجوبير، والأقمشة المطرزة. Advertisements وانتهى الحفل بتكريم القائمين على تنظيم الحفل ومجموعة من الصحفيين وإلاعلامين. ​

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