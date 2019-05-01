بالصور| "كابلز" تجمعهم مسلسلات رمضان.. أبرزهم هنا الزاهد وأحمد فهمي

يفصلنا أسبوع واحد عن بداية شهر رمضان الكريم، والذي يبدأ معه ماراثون مسلسلاتي درامي، ويتسابق الفنانون في تقديم محتوى مختلف ومتنوع، ولكن يتميز رمضان المقبل عن سابقيه بكثير من المميزات بينها أنها يجمع مسلسلات ببطولات نسائية خالصة، وكذلك يجمع "كابلز" من الفنانين سواء مخطوبين أو متزوجين، يستعرضهم التقرير التالي:

هنا الزاهد وأحمد فهمي

يجمع مسلسل "الواد سيد الشحات"، النجمين هنا الزاهد وأحمد فهمي، اللذين أعلنا خطبتهما خلال عام 2018، وكان الكابل الأبرز لما حاوطتهما من شائعات في البداية، حتى إعلان الخطوبة رسميا.

المسلسل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وبمشاركة أكرم حسني وبيومي فؤاد.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

يحل الفنان حسن الرداد، ضيف شرف على زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في مسلسلها القادم "سوبر ميرو"، والذي تخوض به السباق الرمضاني، كما ينافسها الرداد كذلك بمسلسل مستقل هو "الزوجة 18" مع سلوى خطاب، ومجموعة من النجوم.

يشارك إيمي كذلك والدها سمير غانم، والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، وبطولة حمدي الميرغني وبيومي فؤاد.

Advertisements

دنيا سمير غانم ورامي رضوان

مثل شقيقتها، يأتي زوج الفنانة دنيا سمير غانم ضيف شرف في الحكاية الثانية من مسلسلها "3 حكايات"، والذي كان يحمل اسم "من أول نظرة"، وتخوض بهذا المسلسل إيمي سمير غانم السباق الرمضاني، بعد توقفها العام الماضي، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي.

مي عمر ومحمد سامي

تشارك الفنانة مي عمر بطولة مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان الكبير أحمد السقا، وهي بذلك موجودة في مشاركة "الكابلز"، في رمضان حيث أن زوجها محمد سامي هو مخرج المسلسل، والذي يشارك بطولته محمد ممدوح، إدوارد، وتأليف أيمن سلامة.

سمير غانم ودلال عبدالعزيز

تجمع النجمة دنيا سمير غانم، والديها سمير غانم، ودلال عبدالعزيز في مسلسلها المقبل في رمضان 2019 "بدل الحدوتة 3"، حيث اعتادت على تواجد والديها في أعمالها الدرامية، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي.

​