فوائد الهيل لصحة الإنسان

للهيل أو الحبهان نكهة مميزة، تجعله من البهارات التي يمكن إضافتها للطعام المالح، أو المشروبات، فهو مكون أساسي من مكونات القهوة العربي، كما يضاف للشوربة والأطعمة التي تعتمد عليها كالملوخية، فيضفي عليها نكهة مميزة.

وللحبهان فوائد عديدة لصحة الإنسان مع تناوله بكميات معقولة وأبرزها ما يلي:

خصائص مضادة للأكسدة ومدرة للبول تخفض ضغط الدم

الحبهان عادة مفيدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث قالت إحدى الدراسات، إنه بإعطاء الباحثين ثلاثة جرامات من مسحوق الهيل يوميًا إلى 20 شخصًا تم تشخيصهم حديثًا بارتفاع ضغط الدم، بعد 12 أسبوعًا، انخفضت مستويات ضغط الدم بشكل كبير إلى المعدل الطبيعي.

وقد تكون النتائج الواعدة لهذه الدراسة مرتبطة بمستويات عالية من مضادات الأكسدة في الهيل، حيث زادت حالة مضادات الأكسدة لدى المشاركين بنسبة 90 ٪ بحلول نهاية الدراسة.

يعتقد الباحثون أيضًا أن الهيل قد يخفض ضغط الدم بسبب تأثيره المدر للبول، ما يعني أنه يمكن أن يعزز التبول لإزالة الماء المتراكم في الجسم، وعلى سبيل المثال حول قلبك.

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يعزز الهيل من قدرة الخلايا القاتلة الطبيعية على مهاجمة الأورام

أعطى الباحثون في إحدى الدراسات التي أجريت على مجموعتين من الفئران، مركبا يسبب سرطان الجلد، ثم أطعموا مجموعة واحدة 500 ملج من الهيل المطحون لكل كيلوجرام من الوزن يوميًا.

وبعد 12 أسبوعًا، أصيب 29٪ فقط من المجموعة التي أكلت الهيل بالسرطان، مقارنةً بأكثر من 90٪ من المجموعة الأخرى.

على الرغم من أن النتائج واعدة، إلا أن هذه الدراسات أجريت فقط على الفئران أو في أنابيب الاختبار، لا يزال هناك حاجة إلى إجراء بحوث بشرية قبل تقديم نتائج قطعية.

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يحمي من الأمراض المزمنة بفضل مضادات للالتهابات

الحبهان غني بالمركبات التي قد تحارب الالتهابات، ويحدث الالتهاب عندما يتعرض جسمك لمواد غريبة، الالتهاب الحاد ضروري ومفيد، لكن الالتهاب طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى أمراض مزمنة وتحمي مضادات الأكسدة الموجودة في الهيل الخلايا من التلف وتوقف الالتهاب عن الحدوث.

على الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات حول الآثار المضادة للالتهابات في الهيل عند البشر، إلا أن الأبحاث أظهرت أن المكملات الغذائية قد تزيد من حالة مضادات الأكسدة بنسبة تصل إلى 90 ٪.

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يساعد الحبهان في حل مشاكل في الجهاز الهضمي

يستخدم الحبهان منذ آلاف السنين للمساعدة في عملية الهضم، وغالبًا ما يتم خلصه مع التوابل الطبية الأخرى لتخفيف الوجع والغثيان والقيء.

ولعل الخاصية الأكثر بحثا في الهيل، من حيث صلته بتخفيف مشاكل المعدة، هي قدرته المحتملة على شفاء القرحة.

في إحدى الدراسات، تم إطعام الفئران من الهيل والكركم وأوراق الصمغ في الماء الساخن قبل التعرض لجرعات عالية من الأسبرين للحث على قرحة المعدة. طورت هذه الفئران قرحة أقل مقارنة مع الفئران التي تلقت الأسبرين فقط.

وجدت دراسة مماثلة في الفئران أن مستخلص الهيل وحده يمكن أن يمنع أو يقلل حجم قرحة المعدة بنسبة 50٪ على الأقل.

يعالج رائحة الفم الكريهة ويمنع التجاويف

استخدام الهيل لعلاج رائحة الفم الكريهة وتحسين صحة الفم هو علاج قديم في بعض الثقافات، فمن الشائع تنشيط أنفاسك عن طريق تناول قرون الهيل الكاملة بعد الوجبة.

السبب في أن الهيل يمكن أن يزيل رائحة الفم الكريهة قد يكون له علاقة بقدرته على محاربة بكتيريا الفم الشائعة.

وجدت إحدى الدراسات أن مستخلصات الهيل كانت فعالة في محاربة خمس بكتيريا يمكن أن تسبب تسوس الأسنان.

أظهرت الأبحاث الإضافية أن مستخلص الهيل يمكن أن يقلل من عدد البكتيريا في عينات اللعاب بنسبة 54 ٪.

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