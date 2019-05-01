"بفساتين من غير بطانة".. استكمال ختام مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء

استكمل الحفل الختامي لمهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء فعالياته، عقب توقفه بسبب عطل فني بالكهرباء أدى لتعطيل فعاليات الحفل.

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وقدم مصمم الأزياء أحمد شوقي، عرض أزياء مميز، حيث تألقت العارضات بعدة فساتين سواريه راقية، اعتمدت أغلبها بقماشات الشيفون الشفافة، كما جاءت بعض الموديلات "بدون بطانة".

وبدأت فعاليات الحفل الختامي، مساء أمس، بفقرة غنائية، ومن ثم عرض المصمم هاني الشرقاوي مجموعة من الفساتين السواريه المميزة.

الجدير بالذكر أنه تم إلغاء فعاليات اليوم الأول من المهرجان، بعدما واجه مجموعة كبيرة من الصحفيين، والفنانون أزمة في توفير مسكن خاص لهم بالفندق المستضيف لفعاليات المهرجان.

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