"النور قطع".. عطل فني بحفل ختام مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء

انطفأت أضواء الحفل الختامي لمهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، بسبب عطل فني بالكهرباء أدى لتعطيل فعاليات الحفل.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم مجموعة من خبراء التجميل، والعناية، لحين استكمال عروض الأزياء المتبقية.

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وبدأت فعاليات الحفل الختامي، منذ قليل، بفقرة غنائية، ومن ثم عرض المصمم هاني الشرقاوي مجموعة من الفساتين السواريه المميزة.

الجدير بالذكر أنه تم إلغاء فعاليات اليوم الأول من المهرجان، بعدما واجه مجموعة كبيرة من الصحفيين، والفنانون أزمة في توفير مسكن خاص لهم بالفندق المستضيف لفاعليات المهرجان.

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