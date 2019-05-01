الرياضة خلال الحمل .. فوائد للأم والطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
قالت جامعة كولن الرياضية إن ممارسة الرياضة خلال الحمل تتمتع بالعديد من الفوائد للأم والطفل على حد سواء.
وأوضحت الجامعة الألمانية أن ممارسة الرياضة تقي من المتاعب الصحية المرتبطة بالحمل كالسكري وارتفاع ضغط الدم والسلس البولي وزيادة الوزن وآلام الظهر واكتئاب ما بعد الولادة، كما أنها تحد من مخاطر الولادة المبتسرة والولادة القيصرية.
كما أن ممارسة الرياضة خلال الحمل تحد من خطر إصابة الطفل باضطرابات الأيض وزيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة لاحقة من حياته.
وشددت الجامعة على ضرورة استشارة الطبيب المتابع لحالة الحمل قبل ممارسة الرياضة. وفي حال الحصول على الضوء الأخضر من قِبل الطبيب، فإنه ينبغي ممارسة الرياضة باعتدال وليس بشكل تنافسي.
ومن أمثلة الرياضات المناسبة للحامل المشي والسباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية، ومن أمثلة الرياضات غير المناسبة رياضات الكرة والرياضات القتالية والجمباز.
ويتعين على الحامل التوقف عن ممارسة الرياضة ومراجعة الطبيب فور ملاحظة بعد الأعراض مثل النزيف والدوار وضيق التنفس وآلام البطن.
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